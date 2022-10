Was ist ein virtueller Datenraum?

Ein virtueller Datenraum ist eine cloudbasierte Umgebung mit einem hohen Sicherheitsniveau, in der sich digitale Dokumente sicher austauschen und bearbeiten lassen.

Alle Zugriffe sind zeitlich begrenzt und werden lückenlos sowie revisionssicher protokolliert.

Eine rechtebasierte Verschlüsselung auf Datei-Ebene sorgt dafür, dass ausschließlich autorisierte Personen auf Daten zugreifen können.

Beim Confidential-Computing-Ansatz werden die Daten nicht nur während ihrer Speicherung, sondern auch während der Übertragung und der Verarbeitung in der Cloud geschützt.

So kommen Sie in fünf einfachen Schritten zum virtuellen Datenraum, in dem Ihre Mitarbeitenden sicher und effizient zusammenarbeiten können.