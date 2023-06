Angebote der Lieferanten und deren Preise vergleichen

Werten Sie das Ergebnis der Lieferantenbewertung aus

Wenn die Auswertung der Lieferantenangebote und Pflichtenhefte abgeschlossen ist und wenn die Bewertung stimmig und schlüssig ist, sollte die Entscheidung für den Lieferanten ausfallen, der alle Must-have-Kriterien erfüllt und die höchste Gesamt-Punktzahl bei der gewichteten Bewertung erhält. Das können Sie zum Beispiel in einem Ranking wie in der folgenden Abbildung darstellen. Dort sind auch die Kosten in einen Punktwert übertragen und wie ein Leistungskriterium in die Gesamtbewertung eingegangen.