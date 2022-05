Aufbau eines Flyers – mit Beispielen

Wie Sie die Außenseiten des Flyers gestalten

Die Botschaft in wenigen Sätzen auf den Punkt bringen und dabei immer vom Leser her denken – darauf kommt es beim Texten der Außenseiten an. Hier geht es darum, eine direkte Verbindung mit der Zielgruppe zu erzeugen. In kürzester Zeit muss der Leserin oder dem Leser klar werden, wer Sie sind, was Sie anbieten und was die Person von Ihrem Angebot hat. Und dafür haben Sie wenig Platz. Leider.

Sie müssen also in gut gewählten Worten die Nöte und Bedürfnisse der Leserinnen und Leser ansprechen und eine Lösung anbieten. Wenn Sie hier auf die richtigen Knöpfe drücken, bringen Sie die Menschen dazu, sich ausführlicher mit Ihrem Folder zu beschäftigen. Dazu einige Tipps, die sich besonders bei Wickelfalz-Foldern bewährt haben.