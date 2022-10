Von folgenden Vorteilen profitieren Ausbildungsbetriebe:

Passgenaue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden

Junge Menschen erlernen genau die Kompetenzen, die eine Position im jeweiligen Unternehmen in der entsprechenden Abteilung erfordert. Zudem eignet sich die Ausbildung, aber auch die Praktikumszeit für Lehrlinge und Kollegen, um die Basis einer weiteren Zusammenarbeit zu prüfen.

Fachkräfte sichern

Wer ausbildet, macht sich ein Stück weit vom Arbeitsmarkt unabhängig, kann die besten Talente aufspüren und eine neue Fachkraft bereits in der Ausbildungsphase an sich binden. Wird ein Arbeitsplatz frei, kann die Besetzung der Stelle zeitnah organisiert und die besonderen Fähigkeiten des Lehrlings können berücksichtigt werden.

Betriebswirtschaftliche Vorteile

In der Regel ist es günstiger, auf eigene Auszubildende zurückzugreifen, statt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu rekrutieren. Das liegt am niedrigeren Gehalt der Berufseinsteiger sowie an der geringeren Einarbeitungszeit. Außerdem sind Lehrlinge und Praktikanten Führungskräften und anderen Mitarbeitern bekannt, was das Risiko einer Fehleinstellung mindert. Und Auszubildende arbeiten bereits in ihrer Lernphase produktiv im Unternehmen mit.

Neue Impulse

Auszubildende und Praktikanten sorgen regelmäßig für frischen Wind im Betrieb. Sie hinterfragen oft Routinen und bringen neue Ideen mit. Zudem sichern Ausbildungsunternehmen die Qualität der Ausbildung, indem sie beispielsweise ihre Technologien auf den neuesten Stand bringen. Dieses Engagement wirkt sich positiv auf langjährige Mitarbeitende aus.

Imagegewinn

Das Unternehmen zeigt Mitbewerbern, Kunden und Mitarbeitenden, dass es in der Lage ist, den Nachwuchs zu fördern und dass es Verantwortung übernimmt. Ausbildungsbetriebe genießen sowohl in der Branche als auch in der Region ein hohes Ansehen. Zudem können Praktika eine Marketing-Investition sein. Und im Wettbewerb ist es ein Signal: Wir denken an die Zukunft und sind stark genug, um Ausbildungsplätze anzubieten.