Bei allen Fragen schätzen die Teilnehmenden am Seminarende ihre Führungssituation als signifikant besser ein, wenn sie ihre Ergebnisse aus dem Seminar auch umsetzen.

Bei Frage 3 (Kompetenzen der Mitarbeitenden), Frage 6 (Nutzung der Mitarbeiterfähigkeiten) und Frage 7 (Arbeitsverteilung) werden die durchschnittlichen Einschätzungen am Ende des ersten Tages schlechter. Nun lagen den Teilnehmenden Analyseergebnisse vor, die sie so meistens zum ersten Mal erarbeitet haben.

Sie haben wichtige Erfolgskriterien für ihre Führung falsch eingeschätzt! Auch diese Einschätzungen werden am Seminarende signifikant besser.

Nehmen Sie sich die Zeit, diesen produktiven Umweg zu gehen. Wenn wesentliche Fehler am Anfang eines Prozesses gemacht werden, denn ziehen sich diese Fehler durch den ganzen Prozess und können oft in der Mitte oder am Ende des Prozesses nicht mehr behoben werden.