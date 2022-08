Maßnahmenplan gegen Zahlungsausfall

Mögliche Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um Zahlungsausfall zu vermeiden, sind:

Vorauskasse vereinbaren

Teilzahlungen vereinbaren

Factoring

(Waren-) Kreditversicherung

Forderungsausfallversicherung

direkte Gespräche

Zahlungserinnerung und Mahnung

Einstellung der Leistungen

gerichtliches Mahnverfahren

Diese Maßnahmen setzen in unterschiedlichen Phasen der Kundenbeziehung an. Zum Beispiel wird „Vorauskasse“ schon vor der Auftragserteilung oder Auftragsannahme verhandelt. Die folgende Tabelle zeigt, welche Maßnahmen in welcher Phase der Kundenbeziehung möglich sind: