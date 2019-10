Computerkompetenz für lebenslanges Lernen

Herausforderung durch neue Hard- und Software

Es gibt kaum noch einen Arbeitsbereich, der nicht mit einem Computer zu tun hat: Die Kasse im Supermarkt, die Steuerung einer Werkzeugmaschine oder die Kundenauftragsverwaltung – immer müssen die Mitarbeiter bei der Bedienung solcher Systeme wissen, welche Tasten sie wann drücken müssen und welche Effekte das haben kann. Viele lernen in aufwendigen Schulungen, was sie tun müssen, um ihre Aufgabe zu erfüllen.

Kritisch wird es dann, wenn das Unternehmen neue Hard- oder Software anschafft. Dann heißt es für viele Mitarbeiter, so schnell wie möglich umlernen und umgewöhnen. Aber nur selten klappt das ohne Schwierigkeiten; weil die Technik noch nicht ausgereift ist, weil die Einführungen schlecht vorbereitet sind und weil die Schulungen zu wenig auf die Teilnehmer ausgerichtet sind. Und oft fehlt es den Mitarbeitern an der notwendigen Computerkompetenz, an die sich anknüpfen ließe.

Doch aus Sicht des Unternehmens gilt: Im Wettbewerb kann es ein entscheidender Erfolgsfaktor sein, wie schnell neue Techniken im eigenen Unternehmen eingeführt werden. Wenn das neue Planungssystem, die Programmierung der Werkzeugmaschine oder die neue Bürosoftware nicht gleich beherrscht werden, kann ein Unternehmen wochenlang damit kämpfen.