Der Internetauftritt als wichtigstes Marketing-Instrument für Consultants

Foto, Überschrift und Claim prägen den ersten Eindruck

Die Startseite muss vor allem Aufmerksamkeit wecken und die Kernbotschaft vermitteln. Für die Konzeption hilft es, vom „Drei-Dreißig-Prinzip“ auszugehen: Ziel ist es, einen Besucher in den ersten drei Sekunden neugierig zu machen – und ihm in den folgenden 30 Sekunden die Positionierung zu vermitteln. Dementsprechend bietet sich eine zweistufige Inszenierung der Seite an. In den drei ersten Sekunden prägen Foto, Grafik, vielleicht noch Überschrift und Claim den ersten Eindruck. Dann folgen 30 Sekunden, die der Information dienen: einige Textzeilen, die der Besucher in einer halben Minute lesen kann.

Kein Text kann ein so starkes Gefühl erzeugen wie ein ausdrucksstarkes Bild. Ein gutes Foto auf der Startseite versucht nicht, wie auf einem Werbeplakat eine Emotion zu imitieren, sondern durch den Berater selbst zu transportieren. Das Foto zeigt den Berater selbst, vermittelt seine Persönlichkeit, bietet vielleicht sogar einen ersten Einblick in seine Arbeitswelt. So gelingt es, eine emotionale Beziehung zwischen Berater und Besucher der Seite herzustellen.