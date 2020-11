Die Methode 360-Grad-Feedback

Feedback-Form wählen

In vielen Unternehmen hat sich die Rundum-Beurteilung in Form der 360-Grad-Feedback-Befragung als ein wirkungsvolles Instrument etabliert, um vor allem Führungskräften eine Rückmeldung zu ihrem Verhalten zu geben. Prüfen Sie, warum diese Feedback-Methode in Ihrem Unternehmen hilfreich sein könnte. Klären Sie dabei die Bereitschaft der Betroffenen, der Führungskräfte als Feedback-Empfänger und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie möglicher externer Personen als Feedback-Geber.

Überlegen Sie, welche Form des Feedbacks für Ihren Zweck in Ihrem Unternehmen die passende ist.

Prüfen Sie, welche Personen Sie als Feedback-Geber einbeziehen können und wollen; das hängt von der Situation, den Zielen und den zu bewerteten Verhaltensweisen ab.

Klären Sie, was aus den Ergebnissen der Rückmeldung folgt.

Orientieren Sie sich bei Ihrer Wahl der Feedback-Form an der folgenden Checkliste.