Excel-Daten interpretieren und Business Intelligence mit ChatGPT

Warum Interpretation der kritische Schritt ist

Zahlen sind niemals neutral. Sie stehen immer im Kontext:

von Zeit

von Erwartungen

von Geschäftsmodellen

von externen Einflüssen

Eine Zahl ohne Einordnung ist nur ein Messwert. Erst durch Interpretation wird sie steuerungsrelevant. Für die Interpretation braucht es Antworten auf Fragen wie:

Ist das ein Trend oder nur ein Ausreißer?

Ist diese Entwicklung kritisch oder normal?

Wiederholt sich dieses Muster?

Wo liegen Risiken, die man bislang nicht sieht?

Was passiert, wenn sich dieser Verlauf fortsetzt?

Diese Fragen markieren den Übergang von Auswertung zu Business Intelligence.