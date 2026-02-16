Excel-Daten interpretieren und Business Intelligence mit ChatGPT

ChatGPT für die Datenanalyse mit ExcelExcel-Daten interpretieren und Business Intelligence mit ChatGPT
Excel-Dateien liefern Zahlen. Berichte liefern Kennzahlen. Dashboards liefern Diagramme. Und trotzdem bleibt in vielen Besprechungen dieselbe Frage offen:
„Was bedeutet das eigentlich – und was sollten wir daraus ableiten?“
Rechnen ist nicht gleich Verstehen
In der Praxis werden Analysen häufig mit Berechnungen verwechselt:
- Trends werden dargestellt, aber nicht eingeordnet.
- Abweichungen werden berechnet, aber nicht erklärt.
- Zeitreihen werden gezeigt, aber nicht interpretiert.
- Auffälligkeiten werden gesehen, aber nicht bewertet.
Excel ist hervorragend darin, Daten zu strukturieren, Werte zu berechnen und Ergebnisse zu visualisieren. Es trifft jedoch keine Aussagen. Und genau hier entsteht die Lücke zwischen:
- Reporting
- Analyse
- Entscheidung
Warum Interpretation der kritische Schritt ist
Zahlen sind niemals neutral. Sie stehen immer im Kontext:
- von Zeit
- von Erwartungen
- von Geschäftsmodellen
- von externen Einflüssen
Eine Zahl ohne Einordnung ist nur ein Messwert. Erst durch Interpretation wird sie steuerungsrelevant. Für die Interpretation braucht es Antworten auf Fragen wie:
- Ist das ein Trend oder nur ein Ausreißer?
- Ist diese Entwicklung kritisch oder normal?
- Wiederholt sich dieses Muster?
- Wo liegen Risiken, die man bislang nicht sieht?
- Was passiert, wenn sich dieser Verlauf fortsetzt?
Diese Fragen markieren den Übergang von Auswertung zu Business Intelligence.
Die Rolle von ChatGPT für die Interpretation von Excel-Ergebnissen
ChatGPT bringt eine Fähigkeit ein, die Excel selbst nicht besitzt: kontextuelles Denken über Zahlen hinweg. Das bedeutet, die KI hilft Ihnen dabei,
- Muster zu erkennen,
- Entwicklungen einzuordnen,
- Risiken zu benennen
- Zusammenhänge zu erklären und
- Konsequenzen zu diskutieren
Nicht automatisch – sondern auf Basis Ihrer Daten und Ihrer Fragestellung.
Typische Einsatzszenarien in der Praxis
Vor diesem Hintergrund lässt sich ChatGPT insbesondere nutzen für:
- Analyse von 12 Monatswerten
- Erkennen von Trends und Auffälligkeiten
- Einordnung saisonaler Muster
- Diskussion von Abweichungen
- Identifikation potenzieller Risiken
- Ableitung von Hypothesen
- Entwicklung von Szenarien
- Formulierung von Empfehlungen
Immer mit dem Ziel, bessere Gespräche über Zahlen zu führen.
Die Praxisfälle bauen logisch aufeinander auf:
- vom reinen Beobachten
- über Erklären und Einordnen
- bis hin zu Prognosen und Empfehlungen
ChatGPT hilft nicht dabei, Zahlen zu produzieren – sondern dabei, aus Zahlen Erkenntnisse zu machen.