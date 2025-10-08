Excel-Tool für die Auswertung der kurzfristigen Erfolgsrechnung aus Datev

BWA-Reports von Datev Unternehmen online

Viele Unternehmen sind mit ihrer Buchhaltung an Datev angebunden. Alle Buchungsvorgänge werden dort von der Buchhaltung oder Steuerberatung erfasst. Am Ende eines Monats können wichtige Kennzahlen zum Unternehmenserfolg und zur Liquidität ermittelt und ausgewertet werden.

Der Standard-Report in Datev ist dabei die monatliche kurzfristige Erfolgsrechnung (BWA). Datev stellt diesen Bericht unter anderem im Format PDF zur Verfügung.