Fallbeispiel: Agile Netzwerke für das Change-Management

Wie agile Netzwerke aufgebaut werden

Zunächst werden in einem Teambildungsworkshop die Führungskräfte der Bereiche für die Netzwerkidee gewonnen. Einige gründen das Kernteam. Sie verständigen sich auf die Hauptziele der Veränderung, die Vision. In diesem Kernteam werden dann die Rahmenbedingungen, die Prozesse und die Spielregeln definiert. Außerdem wird eine zentrale Kommunikationsplattform vorbereitet. In wenigen Wochen werden so die Voraussetzungen für das Entstehen eines agilen Netzwerks geschaffen.

In einem ersten Kick-Off-Workshop wird das Netzwerk einer großen Gruppe von Fachexperten und Multiplikatoren vorgestellt, woraus die ersten Netzwerk-Initiativen entstehen sollen. Das Kernteam hilft den Vorschlagenden, ein Team für die Umsetzung ihrer Ideen zu finden. Das Kernteam gibt Rat und vermittelt die notwendige Expertise. Die Aufgabe des Managements besteht vor allem darin, falls nötig Budgets bereit zu stellen und Unterstützung „von oben“ zu leisten.

Wichtig ist bei der Anlage des Netzwerkes, die klassischen Fehler des traditionellen Ideenmanagements zu vermeiden. Ein klassisches Vorschlagswesen beruht bekanntlich darauf, dass Mitarbeiter Ideen in ein zentrales System „einkippen“. Anschließend dauert es Wochen oder sogar Monate, bis sie wieder davon hören. Es geht viel kostbare Zeit verloren, bis es schließlich im besten Fall zur Umsetzung kommt. Sehr viel später bekommt der Mitarbeiter – wenn er Glück hat – eine Belohnung.