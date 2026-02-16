Farben und visuelle Hierarchien in Excel-Diagrammen richtig einsetzen

Das Problem: Was soll das Excel-Diagramm aussagen?

Viele Excel-Diagramme zeigen zwar die korrekten Daten, sind aber so gestaltet, dass Anwendern nicht klar ist, was damit nun ausgesagt werden soll. Die Diagramme haben keine „visuelle Gewichtung“. Typische Beobachtungen aus der Praxis:

Alles ist bunt – nichts ist wichtig.

Farben sind „nett“, aber bedeutungslos.

Hervorhebungen wirken zufällig.

Der Blick des Betrachters findet keinen Einstieg.

Diagramme müssen erklärt werden, statt zu erklären.

Die Folge: Der Betrachter sieht alles – aber versteht nichts. Das Kernproblem dabei ist aber nicht Excel, sondern eine fehlende visuelle Hierarchie.