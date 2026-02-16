Farben und visuelle Hierarchien in Excel-Diagrammen richtig einsetzen

ChatGPT für die Datenanalyse mit ExcelFarben und visuelle Hierarchien in Excel-Diagrammen richtig einsetzen
Das Problem: Was soll das Excel-Diagramm aussagen?
Viele Excel-Diagramme zeigen zwar die korrekten Daten, sind aber so gestaltet, dass Anwendern nicht klar ist, was damit nun ausgesagt werden soll. Die Diagramme haben keine „visuelle Gewichtung“. Typische Beobachtungen aus der Praxis:
- Alles ist bunt – nichts ist wichtig.
- Farben sind „nett“, aber bedeutungslos.
- Hervorhebungen wirken zufällig.
- Der Blick des Betrachters findet keinen Einstieg.
- Diagramme müssen erklärt werden, statt zu erklären.
Die Folge: Der Betrachter sieht alles – aber versteht nichts. Das Kernproblem dabei ist aber nicht Excel, sondern eine fehlende visuelle Hierarchie.
Der passende Prompt (Beispiel)
Der entscheidende Perspektivwechsel lautet: Farben sind keine Dekoration, sondern Bedeutungsträger. Um die Bedeutung eines Diagramms deutlich zu machen, können Sie ChatGPT nutzen.
Ein sinnvoller Prompt dafür wäre zum Beispiel:
„Ich habe ein Excel-Diagramm und möchte Farben und Hervorhebungen so einsetzen,
dass die wichtigsten Aussagen sofort erkennbar sind. Bitte hilf mir, eine klare visuelle Hierarchie zu entwickeln, und erkläre mir, welche Elemente betont und welche bewusst zurückgenommen werden sollten.“
Dieser Prompt lenkt ChatGPT auf:
- Bedeutung statt Geschmack
- Wahrnehmung statt Technik
- Leserführung statt Farbvielfalt
Wie übergibt man das Diagramm an ChatGPT?
ChatGPT benötigt für seine Auswertung keine Grafik, sondern Kontext. Hilfreich sind Angaben wie:
- Was ist die Hauptaussage des Diagramms?
- Was ist Kontext, was ist Kernaussage?
- Welche Daten sollen verglichen werden?
- Wer ist der Adressat? Fachanwender oder Management?
- Wird das Diagramm allein oder im Dashboard gezeigt?
Beispiel:
„Die Plandaten sind die Vergleichsgröße, die Istdaten sollen der Fokus sein, Abweichungen sind kritisch.“
Entscheidend ist die Bedeutung der Elemente, nicht ihre Anzahl.
Was ChatGPT daraufhin leistet
ChatGPT denkt hier nicht in Farben, sondern in Aufmerksamkeit. Typische Leistungen sind:
Definition einer klaren visuellen Hierarchie:
- Fokus (das Wichtigste)
- Kontext (Vergleich)
- Hintergrund (Orientierung)
Empfehlungen zur Farbrolle, zum Beispiel:
- neutrale Farben für Referenzwerte
- starke Farben für Abweichungen
- gedämpfte Töne für Hintergrunddaten
Hinweise zur Reduktion:
- weniger Farben, mehr Wirkung
- bewusster Verzicht auf Hervorhebung
Warnungen vor typischen Fehlern:
- gleiche Farbe für unterschiedliche Bedeutungen
- zu starke Kontraste überall
- Signalfarben ohne Signal
ChatGPT liefert kein „schönes Farbschema“, keine Design-Spielerei und keine pauschale Farbpalette. Der Fokus liegt auf Wahrnehmungssteuerung.
Worauf man beim Prompt achten sollte
Damit ChatGPT sinnvoll unterstützen kann, sollte man:
- eine Hauptaussage benennen
- bewusst sagen, was nicht betont werden soll
- nicht nach Lieblingsfarben fragen
- explizit um Leserführung bitten
Hilfreiche Ergänzungen im Prompt sind beispielsweise:
„Was soll der Betrachter zuerst sehen?“
„Welche Elemente sollten visuell zurücktreten?“
„Wo besteht Risiko für Fehlinterpretationen?“
Wie man das Ergebnis sinnvoll nutzt
Eine saubere visuelle Hierarchie bewirkt sofort eine schnellere Orientierung. Sie haben weniger Erklärungsbedarf und können Ihre Kernaussagen stärker hervorheben. Das Diagramm erzielt insgesamt eine professionellere Wirkung.
In der Praxis wird ChatGPT hier genutzt als:
- Sparringspartner bei Diagramm-Feinschliff
- Gegencheck vor Präsentationen
- Unterstützung bei Dashboard-Design
- Argumentationshilfe bei Design-Diskussionen
Bewährte Prompts für die Praxis
Visuelle Hierarchie definieren
„Welche Elemente meines Diagramms sollten visuell im Vordergrund stehen – und welche im Hintergrund?“
Farbrolle klären
„Welche Farbrollen sind in diesem Diagramm sinnvoll (Fokus, Kontext, Hintergrund)?“
Reduktion prüfen
„Welche Farben oder Hervorhebungen sollte ich bewusst weglassen?“
Fehlinterpretationen vermeiden
„Welche visuellen Gestaltungen könnten zu falschen Schlüssen führen?“
Didaktischer Prompt
„Bitte erkläre mir die visuelle Hierarchie so, dass ich sie fachlich begründen kann.“
Einordnung und Fazit
Gute Visualisierung entsteht nicht durch mehr Farbe, sondern durch gezielte Zurückhaltung. Viele Diagramme werden besser, wenn man weniger hervorhebt – nicht mehr.
ChatGPT hilft dabei:
- visuelle Entscheidungen bewusst zu treffen
- Bedeutung von Dekoration zu trennen
- Diagramme auf Aussage zu fokussieren
Farben, Hervorhebungen und visuelle Hierarchien sind Werkzeuge der Kommunikation –
und genau dort entfaltet ChatGPT seine größte Stärke.