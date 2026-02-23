Führungskraft herabstufen: Was arbeitsrechtlich erlaubt ist und was nicht

Die Folgen der Herabstufung von Führungskräften

Der Führungskraft zu kündigen, zieht möglicherweise einen teuren Kündigungsschutzprozess mit ungewissem Ausgang nach sich. Deshalb vermeiden Unternehmen diesen Weg, wenn es alternative Beschäftigungsmöglichkeiten gibt.

Manche Führungskräfte mögen es als Entlastung empfinden, wenn sie keine Geschäfts- oder Personalverantwortung mehr tragen müssen. Viele Personalgespräche, Konflikte bearbeiten, Zielvorgaben machen – das liegt nicht jeder Führungskraft. Sie wollen sich vielmehr wieder ihren Fachaufgaben widmen.

In solchen Fällen kann eine entsprechende Veränderung vielleicht im gemeinsamen Einverständnis umgesetzt werden. Aber dem widersprechen zwei Aspekte, die Betroffene sicherlich bedenken:

Wird sich das Gehalt verändern? Eine Gehaltskürzung wird man nicht unbedingt hinnehmen wollen.

verändern? Eine Gehaltskürzung wird man nicht unbedingt hinnehmen wollen. Wird die persönliche Reputation im Unternehmen leiden? Wenn die Herabstufung von anderen Führungskräften, Vorgesetzten, Mitarbeitenden oder auch von einem selbst als Zeichen der Schwäche oder der mangelnden Kompetenz gedeutet wird, ist das eine Belastung.

Ein solcher Reputationsverlust ist manchmal auch für andere im Unternehmen schnell zu erkennen: Man wird in ein schlechteres Büro versetzt, verliert den Dienstwagen und die Titel.

Aus diesen Gründen sind nicht alle betroffenen Führungskräfte so einfach mit einer Herabstufung einverstanden. Sie wehren sich gegen eine entsprechende Veränderung ihres Verantwortungsbereichs.

Wenn die Führungskraft im Unternehmen gehalten und mit einer neuen Aufgabe, aber ohne Führungs- und Personalverantwortung betraut werden soll, muss dieser Schritt arbeitsrechtlich deshalb gut überlegt sein.

Denn: Die Führungskraft auf eine neue Position mit weniger Verantwortung zu versetzen, ist nicht ohne Weiteres erlaubt.