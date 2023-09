Gewinnvergleich bei der Engpassplanung – Anleitung zum Excel-Tool

9. Projekte nach Engpass-Priorität auswählen

Für die Entscheidung, welches Projekt im Planungszeitraum nun durchgeführt werden soll, ist die Rangfolge der Rentabilität mit Engpass-Betrachtung maßgeblich (Zeile 31).

In Zeile 32 markieren Sie entsprechend die Projekte, die durchgeführt werden können, ohne dass ein Engpass entsteht (Eintrag eines x).

Dazu wird für die Ressourcen (Mitarbeitende) in den Spalten N und O (Zeilen 9 bis 19) ein Kapazitätsabgleich durchgeführt – und zwar für die Projekte, die Sie in Zeile 32 markieren. Sobald durch Ihre Auswahl eine Überlast entsteht, erkennen Sie dies an einem negativen, roten Wert in Spalte O. Die Zeile 32 wird rot markiert; Sie haben wieder einen Engpass.

Wählen Sie also nur so viele Projekte, wie Sie mit den verfügbaren Ressourcen (Mitarbeitende) auch schaffen. Ein solches Ergebnis zeigt folgende Abbildung: