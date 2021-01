Konzept für das betriebliche Gesundheitsmanagement entwickeln

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ist ein Managementkonzept, das alle Aktivitäten eines Unternehmens umfasst, die zum Ziel haben, die physische und psychische Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhalten und zu verbessern.

Das Konzept der Gesundheitsförderung wurde ursprünglich 1986 von der Weltgesundheitsorganisation WHO entwickelt und in der Ottawa-Charta festgeschrieben. Vorgehensweise und Anforderungen zum Arbeitsschutz und zum Gesundheitsmanagement (BGM) sind in der Norm DIN ISO 45001:2018-06 festgehalten; mit Leitlinien zur Anwendung, die Organisationen oder Unternehmen in die Lage versetzen, einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz bereitzustellen.