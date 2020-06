Kundensegmente abgrenzen: Customer Segments

Tipp: Wie Sie Kunden genau verstehen

Die potenziellen Kunden möglichst genau zu verstehen, zu wissen, was sie wirklich wollen, was sie antreibt, was ihnen wichtig ist, ihre Situation zu kennen – das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für jedes Geschäftsmodell. Wie Sie Ihre bestehenden und potenzielle Kunden im Detail analysieren, erfahren Sie in den Handbuch-Kapiteln zur Marktanalyse, zur Kundensegmentierung und zur Kundenanalyse.