Lernen durch Feedback

Effekte von Feedback

Ist jemand neu in einer Arbeitsgruppe, dann sind die Quadranten B und C des Johari-Fensters meist sehr dominant. Das heißt, die anderen wissen wenig über die Einstellungen, Gefühle und Bedürfnisse eines neuen Teammitglieds. Genauso weiß dieses wenig über eigene Verhaltensweisen, die andere zwar an ihm wahrnehmen, die ihm selbst aber nicht bewusst sind.

Ziel des Feedback ist es, die Bereiche B und C zu verkleinern und den Bereich A zu vergrößern (Abbildung 2). Das heißt, ich teile anderen mit, was ich denke, fühle oder welche Bedürfnisse ich habe. Und die anderen teilen mir mit, was sie an mir beobachten und wahrnehmen und wie sie mein Verhalten bewerten.