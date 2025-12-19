Mit ChatGPT Parameter und dynamische Logik für Power Query entwickeln

Sobald sich etwas ändert, muss die Abfrage angepasst werden. Das widerspricht dem eigentlichen Ziel von Power Query: Automatisierung und Wiederverwendbarkeit.

Gerade dynamische Datumsfilter sind besser. Zum Beispiel:

letzter Monat

letzte 30 Tage

aktuelles Jahr

rollierender Zeitraum

Viele Anwender wissen, dass sich dies in der Abfrage einbauen lässt. Aber sie wissen nicht, wie man es korrekt aufbaut.