Operative Prozesse im Notfall planen

Notfallordner als Rückhalt bei operativen Prozessen

So reibungslos der tägliche Ablauf eines Unternehmens ohne Zwischenfälle verläuft, so häufig sind es eingespielte Prozesse, die nur deshalb funktionieren, weil es an einer bestimmten Stelle im Prozess eine Entscheidung der Geschäftsleitung gibt. Wenn der Notfall eingetreten ist, stellt sich heraus, dass sich eine Unsicherheit ausbreitet. Es ist wie in einer Orchesterprobe: Alle Musiker kennen ihre Noten und haben das Stück bereits mehrfach gespielt, aber ohne Dirigent stellt sich die Frage, wer den Takt schlägt und wie kritische Stellen zu interpretieren sind.

Der Notfallordner hilft in einer solchen Situation, Unsicherheiten nicht aufkommen zu lassen. In einer Checkliste gibt es die Übersicht, welches interne Wissen unverzichtbar ist und wer darüber verfügt. Der Notfallordner enthält deshalb Kopien zu folgenden Dokumenten sowie klare Regelungen, was damit wann und von wem getan werden muss:

Mietverträge

Leasingverträge

Schutzrechte (Patente, Marken, Lizenzen)

Bankverträge (Kreditverträge, Kontokorrent, …)

Übersicht Debitoren, Kreditoren

Übersicht Versicherungen

Übersicht wichtiger Verträge

Übersicht wichtiger Lieferanten

Übersicht wichtiger Kunden

Übersicht Zahlungsliste (Anlass, Empfänger, Beträge, Termine)

Vertretungsplan (mit Kompetenzregelungen)

Schlüsselliste

Zugangscodes

Kontaktdaten Rechtsanwalt

Kontaktdaten Steuerberater

Die wichtigste Sicherungsmaßnahme ist, die Übersicht über Ausgaben und Einnahmen zu behalten. Der Krisenstab wird daher mit den betreffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Rücksprache halten, welche Zahlungen zu erwarten und welche zu tätigen sind. Und ob entsprechende Handlungsvollmachten bestehen.