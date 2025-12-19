Power Query – Abfragen mit ChatGPT umbauen und vereinfachen

Das Problem mit manchen Power-Query-Abfragen

Viele Power-Query-Abfragen entstehen nicht „am Reißbrett“, sondern im Alltag. Ein paar Klicks hier, ein Filter dort, später noch eine zusätzliche Spalte, dann eine Korrektur und irgendwann ein Workaround.

Die Abfrage funktioniert dann zwar, ist aber schwer verständlich. Denn sie beinhaltet