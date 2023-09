Um die lukrativen Aufträge und Bestellungen zu identifizieren, berechnet das Unternehmen den Gewinn, den es jeweils erzielen kann. Der Gewinn pro Auftrag ergibt sich aus:

Gewinn (Auftrag) = Umsatz – Kosten für Material – Kosten für Personal

In der folgenden Abbildung sind die Umsätze, Materialkosten und die Personalkosten für jeden Auftrag dargestellt. Dabei ist ein Personalstundensatz von 375 EUR unterstellt; er ergibt sich aus den gesamten Personalkosten pro Monat in Höhe von 420.000 EUR und der verfügbaren Kapazität in Höhe von 1.120 Stunden pro Monat.

Die Berechnung zeigt, dass Auftrag 5 am lukrativsten ist vor Auftrag 7. Am wenigsten lukrativ ist Auftrag 3.