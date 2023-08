Unternehmensweite Ressourcenverwaltung: Value Based Management und Ressourcenallokation

Value Based Management (VBM) bezieht sich auf einen Managementansatz, bei dem der Fokus auf der Maximierung des Unternehmenswerts liegt. Unternehmen wenden das VBM-Prinzip an, indem sie Ressourcen so nutzen, dass sie den größtmöglichen Wert für die Aktionäre und andere Stakeholder schaffen.

Leisten Projekte oder Geschäftsbereiche einen positiven Beitrag zum Unternehmenswert, werden sie bevorzugt. Solche mit geringer Wertsteigerung oder hohen Kosten erhalten eine geringere Priorität. Das Controlling stellt dazu alle wichtigen Kennzahlen bereit. An diesen richtet sich das Unternehmen aus, um die Balance zwischen der kurzfristigen Erwirtschaftung von Cashflows und langfristigen Investitionen zu finden.

Mindestens die folgenden Kennzahlen werden benötigt, um zu ermessen, an welchen Stellen sich der Ressourceneinsatz derzeit für Ihr Unternehmen lohnt.