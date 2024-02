S&OP-Team zusammenstellen

Im S&OP-Team und bei den S&OP-Meetings kommen die Verantwortlichen aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen zusammen.

Das sind auf der Demand-Seite:

Vertrieb

Marketing

Kundenservice

Auf der Supply-Seite:

Fertigung

Montage

Logistik

Lagerhaltung

Beschaffung und Einkauf

Materialdisposition

Arbeitsvorbereitung

Außerdem sollte eine Kollegin oder ein Kollege aus dem Controlling dabei sein, welche die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen mitbringen oder schnell liefern können. Sie beachtet bei der Abstimmung auch, welche Auswirkungen die Planung auf Kosten und Gewinn des Unternehmens haben kann.

Damit die Planabstimmung im Hinblick auf die Unternehmensziele erfolgt, kann auch ein Mitglied der Geschäftsleitung beim S&OP-Meeting dabei sein. Es sorgt dafür, dass ein gemeinsames und keine partikularen Ziele verfolgt werden. Gleichzeitig macht diese Person klar, dass auch das Top-Management hinter den Entscheidungen des S&OP-Teams steht.

Die Beteiligten sollten sich als Team verstehen. Das bedeutet: Es geht bei den Meetings nicht um eine lästige Pflichtveranstaltung und noch ein (unnötiges) Meeting. Vielmehr bringen alle Ihre Fragen ein, die sie geklärt haben müssen, um sich auf die Bedarfe der nächsten Wochen einzustellen.

Genauso bringen sie ihre Erfahrungen und ihre Expertise mit, um Probleme und Engpässe frühzeitig zu erkennen und Lösungen zu finden.

Alle Teammitglieder sollten anstreben und dazu beitragen, dass am Ende eines Meetings ein Konsens zur gemeinsamen Planung besteht. Motto: „Ja, mit dieser Planung kann ich leben – und arbeiten.“ Dann halten sich alle an diesen Plan, bis neue Informationen vorliegen und das nächste Meeting stattfindet. Dort kann jedes Mitglied neue Planzahlen einbringen und an der Überarbeitung mitwirken.