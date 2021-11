So funktioniert Finanzplanung im Unternehmen

Ziel der Finanzplanung: Investitionen für die Zukunft tätigen

Geld wird auch für Investitionen benötigt. Alte Maschinen und Geräte müssen ersetzt werden, um produktiv wirtschaften zu können und um wettbewerbsfähig zu sein. Um Produkte und Dienstleistungen an den Kunden zu bringen, muss Marketing betrieben und der Verkauf angekurbelt werden. Dazu werden Dienstleister und Handelspartner gebraucht, die das Unternehmen unterstützen, aber auch bezahlt werden wollen. Wer wachsen will, muss in die Erschließung neuer Märkte investieren. Dafür werden Niederlassungen aufgebaut, Personal eingestellt, Netzwerke vor Ort geknüpft, was für das Unternehmen bedeutet, dass es in Vorleistungen treten muss und dafür entsprechend Geld benötigt.