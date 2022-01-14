Tacho-Diagramme mit Excel erstellen – Schritt für Schritt erklärt

Kennzahl und ihre Einheit benennen

Im ersten Schritt benennen Sie die Kennzahl. Wichtig dabei ist, dass Sie und andere Personen, die das Tacho-Diagramm nutzen, genau wissen, was mit der Kennzahl gemeint ist. Dazu gehören insbesondere:

Bedeutung der Kennzahl

Ereignisse, die mit der Kennzahl gemessen werden

Messverfahren

Berechnungsverfahren (Formel) für die Kennzahl

Zeitraum oder Zeitpunkt, auf den sich die Kennzahl bezieht

Aus diesen Angaben ergibt sich dann die Einheit, in der die Kennzahl angegeben wird.

Eine Prozentzahl gibt meist ein Verhältnis an: Anteil eines Teils von einem Ganzen. Im Beispiel der folgenden Abbildung wird als Kennzahl die „Auslastung Team“ in Prozent dargestellt.

Diese Kennzahl soll für dieses Beispiel definiert sein als: Quotient aus Ist-Arbeitszeit geteilt durch Soll-Arbeitszeit für die vergangene Arbeits- oder Kalenderwoche.