Trends, Muster und Auffälligkeiten in Excel-Daten erkennen

Das Problem: Was sagen die Zahlen in Excel aus?

In vielen Excel-Dateien liegen Zeitreihen vor – oft ganz unspektakulär:

12 Monatswerte

Umsätze, Kosten, Mengen oder KPIs

korrekt berechnet, sauber formatiert

Und trotzdem bleibt nach dem Blick auf die Zahlen Unsicherheit:

Entwickelt sich das wirklich positiv?

Ist der Rückgang kritisch oder normal?

Gibt es Ausreißer – oder nur Zufall?

Ist das ein Trend oder bloß Rauschen?

Excel zeigt die Werte – aber es sagt nichts über ihre Bedeutung. Genau hier beginnt die Analyse.