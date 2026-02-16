Trends, Muster und Auffälligkeiten in Excel-Daten erkennen

ChatGPT für die Datenanalyse mit ExcelTrends, Muster und Auffälligkeiten in Excel-Daten erkennen
Das Problem: Was sagen die Zahlen in Excel aus?
In vielen Excel-Dateien liegen Zeitreihen vor – oft ganz unspektakulär:
- 12 Monatswerte
- Umsätze, Kosten, Mengen oder KPIs
- korrekt berechnet, sauber formatiert
Und trotzdem bleibt nach dem Blick auf die Zahlen Unsicherheit:
- Entwickelt sich das wirklich positiv?
- Ist der Rückgang kritisch oder normal?
- Gibt es Ausreißer – oder nur Zufall?
- Ist das ein Trend oder bloß Rauschen?
Excel zeigt die Werte – aber es sagt nichts über ihre Bedeutung. Genau hier beginnt die Analyse.
Der passende Prompt (Beispiel)
Der entscheidende Perspektivwechsel lautet: Nicht bewerten, bevor man genau beobachtet. Auch dieses Beobachten und Interpretieren von Zahlen in Excel kann ChatGPT unterstützen. Ein Prompt wäre zum Beispiel:
„Ich habe eine Zeitreihe mit 12 Monatswerten. Bitte analysiere diese Zahlen rein deskriptiv:
– erkennbare Trends
– Auffälligkeiten
– mögliche Muster
ohne Bewertung oder Handlungsempfehlungen.“
Dieser Prompt zielt auf Analyse statt Interpretation, auf Beobachtung statt Bewertung sowie auf Struktur statt Meinung.
Wie übergibt man die Zahlen an ChatGPT?
Für diesen Praxisfall genügt eine einfache Übergabe der Werte, zum Beispiel:
- Monat und Wert oder
- eine fortlaufende Liste
Hilfreich sind zusätzlich:
- Einheit (EUR, Stück, %)
- ein Angabe, ob es sich um Ist-Werte handelt
- grober Kontext zu den Zahlen und ihrer Bedeutung; zum Beispiel Umsatz, Kosten …
Sie schreiben mit Ihrem Prompt beispielsweise:
„Die Zahlen sind monatliche Umsätze in tausend Euro.“
Entscheidend ist nicht die Datenmenge, sondern die Zeitstruktur.
Was ChatGPT daraufhin leistet
ChatGPT verhält sich hier wie ein neutraler Analyst. Typische Ergebnisse sind:
Trendanalyse
ChatGPT beschreibt:
- Richtung (steigend, fallend, stabil)
- Stärke (gleichmäßig, sprunghaft)
- Phasenwechsel
Ohne Wertung, ohne Interpretation.
Identifikation von Auffälligkeiten
- ungewöhnliche Ausschläge
- abrupte Veränderungen
- Brüche im Verlauf
Wichtig dabei ist: Eine Auffälligkeit ist nicht gleichzusetzen mit einem Fehler oder einem Problem. Es ist zunächst nur eine Beobachtung.
Erkennen einfacher Muster
- wiederkehrende Hochs und Tiefs
- regelmäßige Schwankungen
- auffällige Perioden
Noch ohne Verweis auf saisonale Effekte – nur als Hinweis.
Benennung von Unsicherheiten
ChatGPT weist häufig darauf hin:
- geringe Datenmenge
- mögliche Zufallseffekte
- begrenzte Aussagekraft
Das schützt vor Überinterpretation.
Worauf man beim Prompt achten sollte
Gerade bei Analyse ist Zurückhaltung entscheidend. Wichtig ist:
- Bewertung explizit ausschließen
- keine Erwartungen vorgeben
- keine Ursache unterstellen
Hilfreiche Ergänzungen im Prompt sind zum Beispiel:
„Bitte ohne Bewertung oder Empfehlung.“
„Rein beobachtende Analyse.“
„Bitte weise auf Unsicherheiten hin.“
Wie man das Ergebnis sinnvoll nutzt
Diese erste Analysephase ist extrem wertvoll, denn sie
- schafft ein gemeinsames Verständnis,
- trennt Beobachtung von Meinung,
- strukturiert Diskussionen und
- legt die Basis für alle weiteren Schritte.
Bewährte Prompts für die Praxis
Deskriptive Analyse
„Bitte analysiere diese Zeitreihe rein beschreibend, ohne Interpretation.“
Trendfokus
„Welche Trends lassen sich aus diesen Zahlen erkennen?“
Auffälligkeiten
„Gibt es auffällige Werte oder Brüche im Verlauf?“
Muster
„Erkennst du wiederkehrende Muster in diesen Daten?“
Didaktischer Prompt
„Bitte erkläre mir die Beobachtungen so, dass ich sie sachlich erläutern kann.“
Einordnung und Fazit
Viele Fehlinterpretationen entstehen, weil Beobachtung und Bewertung vermischt werden. Wer sauber analysiert:
- argumentiert besser
- diskutiert sachlicher
- entscheidet fundierter
ChatGPT hilft dabei, die Analyse zu strukturieren, die Wahrnehmung zu schärfen und Denkdisziplin einzuhalten.
ChatGPT hilft nicht beim Erklären von Ursachen, sondern beim sauberen Beschreiben von Entwicklungen.