Wie Eskalationsmanagement funktioniert

Welche Tools und Methoden helfen?

Ausgangspunkt einer Eskalation ist, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt oder ein Problem festgestellt wird. Dazu braucht es geeignete Monitorsysteme, die ein solches Ereignis oder Problem anzeigen:

Beim Qualitätsmanagement sind das regelmäßige Messungen und Qualitätskontrollen.

Im Projektmanagement werden Fortschrittsberichte erstellt oder regelmäßig Projektmeetings oder Retrospektiven durchgeführt.

Im IT-Bereich erhalten die Mitarbeitenden ein Signal des Ticket-Systems, wenn ein Incident oder ein Ticket zu lange unbearbeitet bleibt.

Dabei wird immer ein Soll-Ist-Vergleich durch Mitarbeitende oder durch ein System automatisch durchgeführt. Gibt es eine Abweichung, die über einen definierten Schwellenwert geht, startet die Eskalation. Dafür gibt es entsprechende Triggerfunktionen. Voraussetzung ist, dass diese Schwellenwerte definiert werden und allen Mitarbeitenden bekannt sind.

Im nächsten Schritt werden Informationen an die nächste Eskalationsstufe weitergeleitet: Was ist passiert? Was ist zu entscheiden? Welche Informationen sind dabei zu berücksichtigen? Diese Informationen können mithilfe von Formblättern oder Tickets an die nächste Eskalationsstufe weitergeleitet werden.

Damit alle wissen, welche Ereignisse beim Erreichen eines Schwellenwerts an wen gemeldet werden müssen, braucht es entsprechende Richtlinien im Unternehmen. Darin sind die Verantwortlichkeiten der jeweiligen Stellen im Rahmen der Eskalation genau festgelegt.

Außerdem gibt es Prozessbeschreibungen, die allen Beteiligten zeigen, wie ein Eskalationsprozess abläuft, wer die jeweiligen Informationspflichten hat, wer Entscheidungen trifft und wer die Entscheidungen umsetzt.