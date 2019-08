Wie Sie als Teilnehmer die Moderation unterstützen

Überlegen Sie am Ende der Besprechung für sich: Was hat Ihnen die Besprechung gebracht? Haben Sie sich positiv eingebracht? Was hätten Sie als Teilnehmer anders machen können? Können Sie sich mit dem Ergebnis und dem Maßnahmenplan innerlich einverstanden erklären?

Geben Sie dem Moderator Ihre Rückmeldung zur Besprechung, wenn dieser dies wünscht. Seien Sie dann konkret mit Ihrer Kritik und konstruktiv mit Ihren Vorschlägen. Sprechen Sie in Ich-Botschaften.