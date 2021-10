Informationen beschaffen für die Innovationsstrategie

Primärforschung (Feldforschung)

Für viele Aufgabenstellungen reichen Sekundärquellen nicht aus, um spezielle Informationsbedürfnisse der Marktforschung zu befriedigen und unternehmerische Entscheidungen hinreichend zu begründen. In diesen Fällen betreibt man Primärforschung. Sie kann gezielt auf die jeweilige Problemstellung zugeschnitten werden und erfordert deshalb eine gründliche Vorbereitung und Planung. Primärforschung umfasst folgende Methoden:

Beobachtung (teilnehmend, nicht teilnehmend)

Unter Beobachtung versteht man die visuelle oder instrumentelle Informationsbeschaffung. Formen der Beobachtung sind offene oder verdeckte, teilnehmende (aktiv/passiv) oder nicht-teilnehmende Beobachtung, unter Laborbedingungen (als Experiment) oder unter Feldbedingungen.

Typische Einsatzfelder der Beobachtung:

am Verkaufsort

auf Messen

bei Kundenkontakten

bei Werbewahrnehmung durch die Kunden

Werbeformate und Werbeaktionen der Wettbewerber

bei Standortanalyse und Standortbeobachtungen

bei Teilnehmern von Gruppendiskussionen

Technische Hilfsmittel der Beobachtung sind:

Mikrofon

Videokamera

elektronische Zähl- und Messeinrichtungen

Scanner

Blickaufzeichnungsgeräte

Telemeter

Befragung

Die Befragung hat für das Innovationsmarketing die größte Bedeutung. Auch sie dient in erster Linie der Tatsachenermittlung. Auswahlverfahren der Befragung sind Random-Verfahren und Quoten-Verfahren.

Methoden der Befragung sind:

schriftliche Befragung (zum Beispiel Fragebogen per Post oder im Internet)

mündliche Befragung (zum Beispiel Interview, persönlich oder telefonisch)

Taktiken der Befragung:

standardisiert oder strukturiert

direkt oder indirekt

offen oder geschlossen

freies Gespräch

Experimente oder Tests

Als Test bezeichnet man allgemein eine empirische Untersuchung zur Prüfung von Hypothesen, das heißt von Aussagen über reale Sachverhalte. Das Wesen eines Experiments besteht darin, dass versucht wird, durch Veränderung der Wirkung einer oder mehrerer Größen die Auswirkungen auf andere Größen aufzuzeigen. Ziel von Experimenten ist es also zu prüfen, ob ein Kausalzusammenhang zwischen mindestens zwei Faktoren besteht. Experimente können unterschiedlich ausgestaltet werden.

Trendforschung

Ein weiteres, aufschlussreiches Instrument der Primärforschung ist die Trendforschung oder das Trendscouting. Hier werden erfahrene Trendscouts eingesetzt, um zukünftige Entwicklungen und neue Chancen und Marktpotenziale zu entdecken und zu beschreiben. Sie tummeln sich bei Kunden, auf Messen, in angesagten Läden oder einfach auf der Straße; sie schauen sich TV-Serien und Werbespots an, um rechtzeitig zu erkennen, was die Zielgruppe umtreibt und bewundert.

Die besondere Kompetenz der Trendscouts besteht darin: Sie müssen unterscheiden zwischen Eintagsfliegen und Kuriositäten einerseits und tragfähigen Trends, aus denen sich erfolgreiche Produkte ableiten lassen, andererseits. Sie müssen heute wissen, was morgen „in” ist. Mit der Beobachtungsgabe eines Ethnologen und dem Spürsinn eines Unternehmers entdecken sie Innovationspotenziale.