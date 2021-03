Wie Sie Ihre Selbstmotivation ankurbeln

Sinn einer Tätigkeit und Visionen motivieren

Wenn Sie selbst für Ihre Arbeit motiviert sein wollen und gute Leistungen bringen wollen, müssen Sie wissen, warum Sie Ihre Arbeit tun. Sie müssen den Sinn Ihres Tätigseins kennen. Diesen Sinn muss sich jeder Mensch für sich selbst finden. Zum Beispiel dadurch, dass Sie sich überlegen, was Sie in Zukunft in Ihrem Job oder mit seiner Hilfe erreichen wollen. Der Sinn muss sich nicht auf den Beruf beschränken oder allein aus ihm ergeben; es können auch Familie, Hobbys oder andere Dinge sein, aus denen Sie Ihren Sinn schöpfen. Der Beruf ist dann ein nützliches Mittel zum (privaten) Zweck.

Manche Menschen entwickeln außerdem eine Vision, die beschreibt, wo sie in fünf bis zehn Jahren stehen wollen, was sie dann sein wollen. Diese Vision wird intensiv in Bildern und Geschichten vorgestellt, bei manchen Menschen läuft dazu ein innerer Film ab. Sie sehen sich gewissermaßen jeden Tag, wie Sie die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewinnen oder wie sie im Büro ihrer eigenen Firma einen überragenden Vortrag halten.