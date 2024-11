Kommunikationswege definieren

Legen Sie fest, wer die Ansprechpartner für die Key-User in der Entwicklungsabteilung, in der IT oder im Projektteam sind. Gegebenenfalls stehen auch Ansprechpartner bei den externen Dienstleistern oder Anbietern für die Key-User zur Verfügung. Schaffen Sie die Rahmenbedingungen dafür, dass diese Mitarbeitenden schnell und einfach miteinander kommunizieren können.

Klären Sie die Eskalationsprozesse. Dazu legen Sie fest, welche Probleme Key-User selbst lösen können und wann sie Unterstützung (durch IT oder Projektleitung) anfordern sollen.

Richten Sie Feedback-Kanäle ein und holen Sie Feedback von Kollegen und Key-Usern ein; zum Beispiel über regelmäßige Umfragen, Reviews oder Feedback-Meetings, zu denen Key-User eingeladen werden.

Legen Sie – gemeinsam mit den Key-Usern – Standards für die Erstellung von Schulungsunterlagen, FAQs und Leitfäden fest. Lassen Sie dabei aber auch genug Flexibilität, damit die Key-User ein Wissensmanagement-System einrichten können, das möglichst gut zu ihrer jeweiligen Abteilung und für die Kolleginnen und Kollegen passt.