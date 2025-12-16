„Was bringt mir dieser Psycho-Kram?“

Achtsamkeit ist eine inzwischen gut erforschte, wirksame Praxis

zur Stressbewältigung und -vermeidung,

zum Erlangen und Bewahren innerer Klarheit und

zur Emotionsregulierung.

Sie ist deshalb ein essenzielles Werkzeug für eine moderne, zukunftsweisende Selbst- und Mitarbeiterführung.

Denn in unserer zunehmend komplexen und von rascher Veränderung geprägten Welt sind die Menschen – beruflich und privat – mit vielen, oft neuen Anforderungen konfrontiert. Entsprechend lang ist ihre (innere) To-do-Liste und nicht selten erscheint ihnen diese als kaum bewältigbar.

Sie sind gestresst und fragen sich häufig:

Habe ich dieses oder jenes richtig getan?

Habe ich etwas vergessen oder übersehen? Und:

Sollte ich die Prioritäten vielleicht anders setzen?

Entsprechend viele Gedanken gehen ihnen zeitgleich durch den Kopf. Sie springen gedanklich zwischen den unterschiedlichsten Themen hin und her.

Und nicht selten sind diese Gedanken – zumindest unbewusst – von eher negativen Emotionen begleitet.

Bei diesem „Mind Wandering“ sind die betreffenden Personen gedanklich nicht voll im „Hier und Jetzt“. Deshalb nehmen sie auch die aktuelle Situation, die Konstellation oder ihr jeweiliges Gegenüber – zum Beispiel beim Kommunizieren – nur eingeschränkt wahr.

Dabei sind ihnen die Stresssymptome und die damit verbundenen negativen Emotionen oft nicht bewusst. Deshalb reagieren sie auf die Ist-Situation häufig aus einem „Autopiloten“ heraus.

Sie zeigen also reflexartig ein antrainiertes Verhalten, ohne vorab zu reflektieren: Ist dieses dem „Hier und Jetzt“ angemessen?