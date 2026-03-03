Was ist Embodiment?

Dieses Wechselspiel zwischen Gehirn, Körper und Umwelt nennt man Embodiment.

Um es mit den Worten der Comicfigur Charlie Brown aus der Serie Peanuts zu sagen:

„Wenn du deprimiert bist, ist es ungeheuer wichtig, eine bestimmte Haltung einzunehmen. Das Verkehrteste wäre, aufrecht und mit einem erhobenen Kopf dazustehen, weil du dich dann sofort besser fühlst.“

Embodiment beschreibt die enge Verbindung zwischen Körper, Psyche und Umwelt. Wer diese Wechselwirkung versteht und nutzt, gewinnt eine neue Qualität der Selbstführung.

Gerade in Zeiten zunehmender Komplexität, hohen Leistungsdrucks und wachsender Unsicherheit ist Embodiment ein wirkungsvolles Instrument, um: