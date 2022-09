Resilienzfaktor Positive Selbstwahrnehmung: Sich selbst annehmen

Was gehört zur Selbstwahrnehmung?

Sich selbst anzunehmen sowie seine Stärken, Schwächen und Bedürfnisse zu kennen und zu akzeptieren, ist nicht immer einfach. Denn jeder ist selbst sein größter Kritiker. Außerdem folgen einige Menschen nicht ihren eignen Zielen, sondern schlagen zum Beispiel einen Berufsweg ein, den andere für richtig halten.

Eine positive Selbstwahrnehmung wird mit den Begriffen umschrieben wie:

Selbstbewusstsein

Selbstvertrauen

Selbstliebe

Selbstwertgefühl

Es geht um die Bewertung, die man sich selbst gibt und das Bewusstsein von der eigenen Persönlichkeit. Wissenschaftler haben festgestellt: Ein hoher Selbstwert ist kein Schutzfaktor an sich – zeigt also keine schützende Wirkung in belastenden Situationen, ein niedriger Selbstwert jedoch ist eindeutig ein Risikofaktor.