Wie erstellt man eine AKV-Matrix?

Die AKV-Matrix wird als Tabelle dargestellt, in der vertikal, in der ersten Spalte die Namen oder Rollen der Teammitglieder aufgeführt sind. Horizontal, in den Spalten rechts daneben wird dann für jedes Teammitglied spezifiziert, welche Art von Beteiligung sie haben in Bezug auf:

Kompetenzen : Welche Befugnisse haben sie, Entscheidungen zu treffen oder Genehmigungen zu erteilen?

: Welche Befugnisse haben sie, Entscheidungen zu treffen oder Genehmigungen zu erteilen? Verantwortlichkeiten: Inwiefern tragen sie die Verantwortung für die erfolgreiche Ausführung und das Ergebnis?

Diese klare Zuordnung hilft bei der Koordination von Projekten und Teams, indem sie sicherstellt, dass alle Beteiligten ihre jeweiligen Rollen, Aufgaben, Befugnisse und Verantwortlichkeiten kennen. Sie fördert die Transparenz, verbessert die Kommunikation und unterstützt das Management von Ressourcen und Risiken in Projekten oder organisatorischen Strukturen.