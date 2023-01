RACI-Matrix erstellen – Anleitung

Gehen Sie bei der Erstellung der RACI-Matrix schrittweise vor:

1. Beteiligte ermitteln und Daten sammeln

Bevor Sie die RACI-Matrix erstellen, identifizieren Sie zuerst alle Personen, die in irgendeiner Weise an dem Projekt beteiligt sind. Bedenken Sie: Es werden nicht nur Beteiligte aufgelistet, die Aufgaben ausführen, sondern auch jene, die nur informiert werden müssen.

Sammeln Sie die Daten aller betroffenen Personen – mit Namen, Zugehörigkeit zu einem Team oder Bereich.

Notieren Sie optional: Wann und auf welche Weise sind die Personen ansprechbar? Erfassen Sie die typischen Anwesenheitszeiten und Kontaktdaten wie E-Mail-Adresse, Chat-Alias oder Telefonnummer.

Durch dieses Vorgehen wird der Einbezug aller Projektbeteiligten noch verbindlicher und spätere Verzögerungen – etwa aufgrund veralteter Kontaktdaten – werden vermieden.

2. Aufgaben und erwartete Ergebnisse beschreiben

Beschreiben Sie die Aufgaben und Ergebnisse so detailliert wie nötig. Achten Sie darauf, sich nicht in Details zu verlieren, sonst wird die Achse oder Spalte mit den Aufgaben am Ende zu unübersichtlich.

Die Tätigkeiten werden ganz links in der ersten Spalte des RACI-Diagramms untereinander aufgelistet.

3. Rollen zuweisen

Jetzt verknüpfen Sie die erfassten Tätigkeiten (erste Spalte oder y-Achse) mit Personen (erste Zeile oder x-Achse). Dazu tragen Sie die Rolle im Schnittfeld der RACI-Matrix ein, die diese Person erfüllen soll. Zur Auswahl stehen R, A, C, I – oder kein Eintrag, weil die Person für die entsprechende Aufgabe keine der Rollen innehat.

Für jede Aufgabe muss es mindestens eine Person geben, welche die Verantwortung trägt. Es muss also in jeder Zeile mindestens, besser: genau ein R (responsible) vorkommen.

Nicht vergessen: Erfasst werden auch Projektbeteiligte, die über den Abschluss oder den neuen Status einer Aufgabe informiert werden müssen. Und je nach Aufgabe gibt es dann noch Personen, die dabei die Rolle A (accountable) oder C (consulted) einnehmen.

4. RACI-Matrix teilen

Teilen Sie das RACI-Diagramm mit dem Team, bevor die finale Version fertiggestellt ist. So erhält jeder die Möglichkeit, rechtzeitig auf Unklarheiten oder Fehler hinzuweisen.

Konflikte entstehen seltener, wenn Projektbeteiligte nicht vor „vollendete Tatsachen“ gestellt werden. Beziehen Sie deshalb alle Beteiligten in die Erstellung der RACI-Matrix ein.

5. Verantwortungsmatrix den Entscheidern vorlegen

Nicht nur die Mitarbeitenden sollten der finalen Version der RACI-Matrix zustimmen, sondern auch den Entscheidern legen Sie das Diagramm zur Freigabe vor. Zu den Entscheidern zählen Mitglieder im Lenkungskreis des Projekts und Auftraggeber.

Hilfreich ist die RACI-Matrix auch für das Projekt-Management-Office (PMO). Das bekommt damit eine Übersicht, welche Personen aus dem Unternehmen in welchen Projekten aktiv sind und welche Aufgaben diese dabei haben. Sie stellen dann zum Beispiel fest, wo es Überschneidungen gibt, wo besondere Expertise vorliegt oder wo es zu Doppelarbeit oder Überlastung kommen kann.

Führungskräfte und andere Interessengruppen können ebenfalls informiert werden, welchen Personen die einzelnen Rollen zugeordnet sind. Bei Bedarf können diese sich dann direkt an die entsprechende Person wenden. Externe Anfragen sollten aber immer über die Projektleitung erfolgen.