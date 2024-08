Tipp 1: Doppelfunktion der Führungskraft in Krisensituation bewusst machen

In Krisensituationen müssen Sie als Entscheider in den Unternehmen die Weichen stellen – also die nötigen strategischen Entscheidungen treffen. Zugleich müssen Sie als Führungskraft den verunsicherten Mitarbeitern Halt und Orientierung geben.

Dazu zählt, dass Sie ihnen sagen, dass es so nicht weitergeht und die erforderliche Zuversicht ausstrahlen: „Wir schaffen es, wenn …“.

Seien Sie sich dieser Doppelfunktion bewusst und reflektieren Sie vor öffentlichen Auftritten und Verlautbarungen, was dies für Ihr Verhalten bedeutet.