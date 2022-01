Portfoliotechnik und Portfolio-Diagramme für die Strategieplanung nutzen

Wie sich die Portfoliotechnik entwickelt hat

Ihren Ursprung hat die Portfoliotechnik in der finanzwirtschaftlichen Portfeuille-Theorie, wie sie von Harry M. Markowitz in den 1950er-Jahren entwickelt wurde. Dort wird bestimmt, in welche Anlageformen das Vermögen investiert werden soll. Das können beispielsweise Aktien, Immobilien oder Rentenfonds sein. Es geht darum, die Risiken und die Gewinnchancen auszubalancieren.

Diese Methode wurde übernommen für die strategische Planung von Unternehmen, die ein breites Spektrum von Geschäftsfeldern bearbeiten oder eine Vielzahl von Produkten anbieten. In den 1960er-Jahren wurde dazu ein Instrumentarium entwickelt, das bei strategischen Entscheidungen, bei der Einschätzung von Marktchancen und Risiken sowie beim Einsatz knapper Ressourcen helfen soll. Damit sollten Geschäftseinheiten besser gesteuert und grundlegende Strategien formuliert werden.

Im Laufe der Jahre wurden viele Portfolio-Darstellungen entwickelt, die jeweils unterschiedliche Einflussfaktoren und Sachverhalte betrachten und dann in einer zweidimensionalen Matrix abbilden. Eine weite Verbreitung hat die sogenannte BCG-Matrix gefunden, die von der Strategieberatung Boston Consulting Group (BCG) in den 1970er-Jahren entwickelt wurde. Eine andere Variante der Portfolioanalyse ist die Wettbewerbsposition-Marktattraktivität-Matrix von McKinsey. Beide Portfoliotechniken unterstützen die Analyse von Märkten und Geschäftsfeldern.