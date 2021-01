In Krisenzeiten greifen viele Unternehmen auf Kurzarbeit zurück, um den Schaden für das Unternehmen in Grenzen zu halten und Entlassungen zu vermeiden. Die Kurzarbeit ist ein milderes Mittel und Alternative zur betriebsbedingten Kündigung. Voraussetzung für die Einführung von Kurzarbeit ist unter anderem, dass Unternehmen von vornherein entsprechende betriebliche Vereinbarungen mit ihren Arbeitnehmern abschließen. Fehlen vertragliche Vereinbarungen und besteht auch kein Betriebsrat, wird der Arbeitgeber die Einführung der Kurzarbeit in der Regel nur durch eine individuelle Einzelvereinbarung regeln können.