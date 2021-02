Hinweis: Telearbeit als Oberbegriff

Telearbeit ist ein Oberbegriff, der 2016 in die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) aufgenommen wurde. Telearbeit bedeutet: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erledigen ihre Aufgaben entweder an einem festen Arbeitsplatz von zu Hause aus, also im Homeoffice; oder sie leisten mobile Telearbeit, etwa im Außendienst oder auf Geschäftsreisen. Dabei sind die Angestellten über das Internet, per E-Mail oder via erweitertes Intranet mit dem Unternehmen verbunden.