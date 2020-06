Kein Pokerface im Management

Manche Menschen malen sich selbst bei scheinbar nichtigen Anlässen das Schlimmste aus. Zum Beispiel: „Sie hat zu meiner Arbeit nichts gesagt. Sicher fand sie sie schlecht. Wollte mich aber schonen, weil sie glaubt, dass ich überempfindlich bin. Oder sie will mich loswerden und zeigt sich deshalb so distanziert.“ Erlösen Sie als Führungskraft Ihre Beschäftigten aus solch belastenden Situationen, indem Sie Ihre Emotionen zeigen – und nicht mit einem Pokerface Ängste schüren.

Emotionen am Arbeitsplatz sind unprofessionell? Ganz im Gegenteil! Gefühle zeigen ist wie Blinker setzen, damit jeder weiß, in welche Richtung es geht. Es geht dabei nicht darum, seinen Beschäftigten private Dinge zu erzählen oder sie zu Vertrauten eigener Probleme zu machen. Es geht auch nicht um das Ausleben von schlechter Laune und Wutattacken. Ein cholerischer Anfall ist nie der richtige Weg. Er schadet vor allem der Person, die ihn hat.

Enttäuschung hingegen darf man sich anmerken lassen. Das sagen Sie zum Beispiel so: „Schade, dass Sie so denken.“ Oder so: „Das hat mich in der Sache enttäuscht.“ Aber bitte nie so: „Sie haben mich enttäuscht.“ Letzteres wirkt persönlich verletzend, was Sie unbedingt vermeiden sollten.