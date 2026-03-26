Warum Standardschränke nicht ausreichen

Viele Unternehmen wiegen sich in falscher Sicherheit, wenn sie ihre Dokumente in herkömmlichen Büromöbeln lagern. Denn diese bieten weder nennenswerten Widerstand gegen professionelles Aufbruchwerkzeug noch Schutz vor Hitzeentwicklung bei einem Brand.

Papier entzündet sich bereits ab einer Temperatur von etwa 233 °C, was bei einem typischen Bürobrand innerhalb kürzester Zeit erreicht wird.

Ein effektiver Schutz erfordert zertifizierte Behältnisse, die speziell für diese Extremsituationen geprüft und genormt wurden. Dabei sollten Sie stets die aktuellen gesetzlichen Vorschriften zum betrieblichen Brandschutz im Blick behalten, um die Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden und Ihrer Sachwerte gleichermaßen zu garantieren.

Unternehmen sollten zudem dringend prüfen, ob ihre aktuelle Hardware den Anforderungen der jeweiligen Versicherungspolice entspricht, um im Schadensfall nicht ohne Entschädigung dazustehen.