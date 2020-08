Gehen Sie gelassen mit Geräuschen um

Sobald Sie sich über ein Geräusch in Ihrer Arbeitsumgebung ärgern, das sich nicht abstellen oder reduzieren lässt, verstärken Sie das Geräusch in Ihrem Kopf. Regen Sie sich also nicht über Lärm oder nervende Geräusche auf! Denn das, was Sie beachten, verstärken Sie noch. Auch wenn Sie es nicht glauben: Es wäre sogar sinnvoll zu denken, „Jedes Geräusch verbessert meine Konzentration“. Überraschen Sie Ihr Gehirn mit einer paradoxen Reaktion. Probieren Sie es aus! All das ist besser, als sich über das Geräusch zu ärgern.