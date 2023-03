Was ist ein Call to Action oder kurz: CTA?

Der Call to Action (CTA) ist die Handlungsaufforderung an einen Webseiten-Besucher. Der CTA lenkt die Aufmerksamkeit des Besuchers auf die Aktion, die er aus Sicht des Anbieters bestenfalls vornehmen soll. „Hier anmelden“, „Kostenlos testen“ oder „Jetzt kaufen“ sind typische Beispiele eines Call to Action.

Vom Kauf eines Artikels, über den Aufruf einer anderen Seite bis hin zum Vereinbaren eines Beratungstermins sind viele Ziele möglich, die mit dem Call to Action verfolgt werden können. Ein CTA wird überall dort eingebaut, wo eine bestimmte Aktion des Besuchers gewünscht ist: auf der Landingpage, im Werbe-Newsletter, in Anzeigen (Banner und Google Ads), in Suchergebnissen (SERP-Snippets).