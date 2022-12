Ein Kunde, der einen hohen Kundenwert, hohen Umsatz und einen hohen Deckungsbeitrag verspricht und der sich nach Meinung des Vertriebs leicht zum Kauf bewegen lässt, ist demnach ein A-Kunde. Diese Kundengruppe, die regelmäßig kauft und mit der Sie bereits einen hohen Kundenwert erzielen, muss so betreut werden, dass sie nicht verloren geht. Hier muss die Position gesichert werden.

Wenn Kunden ein hohes Potenzial bei Umsatz und Deckungsbeitrag haben, aber die Wahrscheinlichkeit eines (Wieder-)Kaufs nicht so hoch ist, dann fallen Sie in die Kundengruppe B. Gleiches gilt für Kunden, die einen geringeren Kundenwert versprechen, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Kauf bewegen lassen. In beiden Fällen drückt sich dies in einem mittleren Aktivierungspotenzial aus, das sich aus der Multiplikation von potenziellem Kundenwert und Kaufwahrscheinlichkeit ergibt.

Kunden, die keinen oder geringen Bedarf und damit einen geringen Kundenwert haben, fallen in die Kundengruppe C. Das gilt unabhängig davon, wie wahrscheinlich sie kaufen oder nicht kaufen.