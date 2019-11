Messeauftritt nachbereiten

Längerfristige Nachbereitung der Messe

Ob Ihre Beteiligung an der Messe ein Erfolg war, werden Sie erst nach etwa sechs Monaten beurteilen können. Das Ergebnis, das sich dann erkennen lässt, kann vielfältig sein. Schlimmstenfalls stellen Sie fest, dass die Messebeteiligung keinen Beitrag zur besseren Verwirklichung Ihrer Unternehmensziele gebracht hat. Wahrscheinlicher aber werden Ihre Nach-Messe-Aktivitäten zu einer Veränderung und zur Optimierung Ihrer Unternehmensaktivitäten führen.

Führen Sie nach etwa einem halben Jahr die zweite Nachbesprechung durch. An dieser Besprechung nimmt auch die Leitung der Fachabteilungen Ihres Unternehmens teil. Die Fachleiter legen einen Ergebnisbericht vor, in dem sie erläutert, welche Erkenntnisse sie aus der Messebeteiligung gewonnen hat, was sie im Einzelnen nach der Messe unternommen hat und welche Ergebnisse dies gebracht hat. Jetzt schließt sich der Kreis. Hat die Messeaktivität einen positiven Effekt auf das Unternehmen gezeigt? Falls Ungleichgewichte zwischen Erwartungen und deren Umsetzung und Realisierung sichtbar werden, kann die Diskussion zu einer weiteren Konkretisierung und verbesserten Zielsetzungen führen.

Und nach der Messe ist vor der Messe! In Ihrer zweiten Nachbesprechung sollte gemeinsam eine Entscheidung getroffen werden, ob eine weitere Messebeteiligung wünschenswert ist. Vielleicht ist sogar ein direkter Übergang von der Nachbesprechung zur Vorbesprechung des nächsten Messeauftritts sinnvoll. Hier können die Ergebnisse und Erfahrungen des vergangenen halben Jahres nach der Messeteilnahme genutzt werden. In dieser ersten Vorbesprechung wird dann wiederum der Zeit- und Aktionsplan erstellt; er soll auf den Erfahrungen der vorigen Messe aufbauen. Denn die nächste Ausstellung beginnt in ... Monaten!