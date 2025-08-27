Transformation beginnt immer bei den Menschen

Transformation ist mehr als nur ein Strukturwandel. Es handelt sich um eine revolutionäre Disruption, bei der oft das Unterste zuoberst gekehrt wird und sich ein Perspektivenwechsel vollzieht.

Das funktioniert jedoch nur, wenn die Führungskräfte und Mitarbeitenden von der Notwendigkeit der Transformation überzeugt und bereit sind, ihre Einstellungen und Verhaltensweisen zu reflektieren und zu verändern. Dabei spielen die ME-Journey und die WE-Journey eine zentrale Rolle.

Die ME-Journey meint die Veränderungsprozesse auf der Individualebene, bei den Menschen selbst. Gefordert sind die Bereitschaft und die Kompetenz der Mitarbeitenden, Verantwortung zu übernehmen.

Ebenso wichtig ist die WE-Journey, bei der es um Veränderungsprozesse auf der Team- und Unternehmensebene geht.

Die Journeys sind die zwei Seiten ein und derselben Medaille. Die Menschen wachsen im Team zu einer eingeschworenen Gemeinschaft zusammen, die die Transformation vorantreiben will, weil sie deren Sinnhaftigkeit eingesehen haben.

Aber das geschieht selten von selbst.