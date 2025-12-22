Die Erfolgsdimensionen der Transformation

Die 4+1 Erfolgsdimensionen des Transformationsmodells ermöglichen ein strukturiertes Vorgehen, das alle erfolgsrelevanten Faktoren berücksichtigt, ohne den Unternehmen ein standardisiertes Verfahren aufzuzwingen.

Jede Dimension besteht aus konkreten Elementen, Methoden und Tools, die angepasst und priorisiert werden können. Welche Dimension wann im Vordergrund steht, hängt von der Transformationssituation ab:

In manchen Organisationen empfiehlt es sich, mit der strategischen Neuausrichtung zu starten,

in anderen, wenn beispielsweise die Strategie ausreichend klar und stabil ist, sich eher auf das Neugestalten der Organisation oder Gewinnen der Menschen zu fokussieren.

Entscheidend ist nicht die Reihenfolge, sondern das kontextgerechte Gestalten aller 4+1 Erfolgsfaktoren.