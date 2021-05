Erfolgsfaktoren für Agile Change Management

Die folgenden Tipps unterstützen die agile Transformation mithilfe agiler Methoden:

1. Die richtige Kommunikation

Wichtig ist es, die anstehende Transformation zu Beginn an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kommunizieren. Dabei hilft es, zu klären: Wie wird die entwickelte Change Story am besten transportiert? Welches Medium eignet sich für das Vermitteln der Botschaft? Unter Umständen reicht es nicht aus, dass die Führungskräfte die Neuigkeit im nächsten Team-Meeting verkünden. Es gilt, einen eindeutigen Startschuss zu setzen, der besonders motivierend wirkt.

Form nimmt ein solcher Startschuss beispielsweise in einem Town-Hall-Meeting an. Auch hier zählt Kreativität. So kann das Event als Videobotschaft des Vorstands, als gemeinsame digitale oder analoge Konferenz oder als Roadshow des Managements unter Einbezug aller Standorte stattfinden. In jedem Fall sollte das Event unterstreichen, wie nötig eine Verbesserung ist und dass das Management mögliche Rückschläge als Lerngelegenheiten begrüßt.

2. Absprachen und Zusammenarbeit

Neben der Kommunikation ins gesamte Unternehmen sind die Absprache und Zusammenarbeit in den beteiligten Projektteams wichtig. Für einen guten Überblick und Spaß an der Arbeit sorgen agile Planungstools, die auf visuelle Planung und transparente Projektsteuerung setzen.

Ein Beispiel ist die Projektsteuerung mit Kanban. Die Spalten auf dem Kanban-Board stellen die einzelnen Prozessphasen dar. Wenn eine Aufgabe in den Workflow aufgenommen wird, erhält sie eine eigene Karte und durchläuft dann alle Spalten des Boards. Der Status der Aufgaben wird durch die Kategorien „Angefordert“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“ angezeigt. Natürlich können Sie so viele Kategorien erstellen, wie Sie für die Visualisierung Ihres Workflows benötigen.

3. Bottom-Up-Down-Ansatz

Zur agilen Transformation gehört auch die Neuverteilung von Führungsaufgaben. Zwar ist Führung weiterhin wichtig, viele Aufgaben können aber die Teams übernehmen. In der Praxis hat sich hier ein Bottom-Up-Down-Ansatz bewährt.

In der ersten frühen Phase, in der im Unternehmen nur wenige Erfahrungen vorliegen, geht es darum, zu lernen und das Wissen zu erweitern. In dieser Zeit findet viel Bottom-up-Lernen statt, am Beispiel konkreter Anwendungsfälle wird ausprobiert und getestet. Das Management nimmt dabei eine unterstützende Rolle ein, hält den Teams den Rücken frei und steht für Fragen und bei Unsicherheiten zur Verfügung.

Sind die Veränderungsexperimente erfolgreich, wird der bisherige Bottom-up-Ansatz mit Top-Down-Elementen ergänzt. Es obliegt nun dem Management, die nächsten Schritte richtig zu priorisieren und die in der vorherigen Phase gewonnenen Erkenntnisse zielgerichtet für weitere Veränderungen zu nutzen.

4. Raum für Austausch und Fehler

Damit das Thema Agilität im Unternehmen präsent bleibt, lohnt es sich, in Events zu investieren. Entsprechende Formate verbreiten und unterstützen damit außerdem eine offene Fehlerkultur. Ein gutes Beispiel sind sogenannte Fuck-up-Nights, in denen Menschen, die etwas bewegen wollten, von ihren Misserfolgen berichten. An den Abenden geht es um Erfahrungen und Fehler und darum, was man aus ihnen lernen kann. Außerdem reflektiert man gemeinsam den Umgang mit Fehlern.

Die im Rahmen solcher Events praktizierte Fehlerkultur verändert die Einstellung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wer darauf vertrauen kann, dass Fehler nicht bestraft werden, probiert Dinge aus und traut sich, ungewöhnliche Ideen mit anderen zu teilen.